2020 Yapımcılar Birliği Ödülleri sahiplerini buldu

NTV'ye göre Amerikan Yapımcılar Birliği, dün gece Los Angeles'taki Hollywood Palladium'da gerçekleşen törenle sinemanın ve televizyonun en iyilerini ödüllendirdi. Altın Küre'de En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini kazanan, 10 dalda Oscar'a aday gösterilen "1917", yapımcıların da 'en iyi'si oldu.

EN İYİ FİLM

1917

EN İYİ ANİMASYON

Toy Story 4

EN İYİ DİZİ (DRAM)

Succession (2. sezon)

EN İYİ DİZİ (KOMEDİ)

Fleabag (2. sezon)

EN İYİ MİNİ DİZİ

Chernobyl

EN İYİ TV FİLMİ

Apollo: Missions to the Moon

EN İYİ KURGUSAL OLMAYAN TV YAPIMI

Leaving Neverland

EN İYİ CANLI EĞLENCE YA DA TALK SHOW

Last Week Tonight With John OLiver (6. sezon)

EN İYİ OYUN YA DA YARIŞMA PROGRAMI

RuPaul's Drag Race (11. sezon)

EN İYİ BELGESEL

Apollo 11

YENİLİKÇİLİK ÖDÜLÜ

Vader Immortal video oyunu (1. bölüm)

EN İYİ ÇOCUK PROGRAMI

Sesame Street (49. sezon)

EN İYİ SPOR PROGRAMI

What's My Name | Muhammad Ali

EN İYİ KISA PROGRAM

Comedians in Cars Getting Coffee (11. sezon)