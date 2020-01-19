2020 Yapımcılar Birliği Ödülleri sahiplerini buldu

NTV'ye göre Amerikan Yapımcılar Birliği, dün gece Los Angeles'taki Hollywood Palladium'da gerçekleşen törenle sinemanın ve televizyonun en iyilerini ödüllendirdi. Altın Küre'de En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini kazanan, 10 dalda Oscar'a aday gösterilen "1917", yapımcıların da 'en iyi'si oldu.
EN İYİ FİLM
1917
EN İYİ ANİMASYON
Toy Story 4
EN İYİ DİZİ (DRAM)
Succession (2. sezon)
EN İYİ DİZİ (KOMEDİ)
Fleabag (2. sezon)
EN İYİ MİNİ DİZİ
Chernobyl
EN İYİ TV FİLMİ
Apollo: Missions to the Moon
EN İYİ KURGUSAL OLMAYAN TV YAPIMI
Leaving Neverland
EN İYİ CANLI EĞLENCE YA DA TALK SHOW
Last Week Tonight With John OLiver (6. sezon)
EN İYİ OYUN YA DA YARIŞMA PROGRAMI
RuPaul's Drag Race (11. sezon)
EN İYİ BELGESEL
Apollo 11
YENİLİKÇİLİK ÖDÜLÜ
Vader Immortal video oyunu (1. bölüm)
EN İYİ ÇOCUK PROGRAMI
Sesame Street (49. sezon)
EN İYİ SPOR PROGRAMI
What's My Name | Muhammad Ali
EN İYİ KISA PROGRAM
Comedians in Cars Getting Coffee (11. sezon)
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