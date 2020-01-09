Şehit Beheşti'yi anlatan belgesel Ammar Film Festivali'nde gösterildi

İran İslam Devrimi döneminin en önemli din alimlerinden olan Ayetullah Seyyid Muhammed Hüseyin Beheşti’nin hayatını konu alan “Beheşti millet için” adlı belgesel 10. Ulusal Ammar Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluştu.

“Beheşti millet için” adlı belgeselin yapımcılığını üstlenen Mehdi Ramazani, İslam Devrimi Dokümantasyon Merkezleri’nin devrim tarihini koruma yönündeki görevine atıfta bulunarak, bu eserin Ayetullah Seyyid Muhammed Hüseyin Beheşti’nin siyasi şahsiyetini netleştirmek amacıyla yapıldığını söyledi.

Bunun yanı sıra belgeselin Şehit Beheşti’nin İran İslam Cumhuriyeti’nin kurulmasındaki rolünü incelemk amacıyla yapıldığına dikkati çeken Ramazani, bu eserin yapılmasının 1 yıldan fazla zaman aldığını belirtti.

Ramazani, “Dr. Beheşti hem hayatı boyunca hem de şehadeti sonrası birçok iç ve dış akımlar tarafından saldırıya uğramıştır. Öte yandan bazı gruplar özel amaçlı olarak kendi lehlerine Şehit Beheşti’nin kişiliğine el koymaya çalışıyorlardı. 90 dakikalık belgeselde Şehit Beheşti’nin gerçek simasını göstererek etkin şahsiyetinin çarptırılmasına karşı koyarken mevcut boşlukları doldurmaya çalıştık” ifadelerine bulundu.

Ramazani, belgesel araştırma ekibinin eserin içerik zenginiliğini arttırmak için bütün kaynakları ve İslam Devrimi Doküman Merkezi arşivlerini analiz ettiğini ve Şehit Beheşti’nin hayatına tanık kişilerle mülakat yatığını bildirdi.

2 Ocak itibariyle başlayan 10. Ulusal Ammar Film Festivali dün sona erdi.