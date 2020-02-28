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28 Şubat 2020 - 12:52

Fransa'dan Mevlana filminin oyuncusuna 'Sanat ve Edebiyat Şövalyesi' nişanı

Fransa'dan Mevlana filminin oyuncusuna 'Sanat ve Edebiyat Şövalyesi' nişanı

İranlı oyuncu Shahab Hosseini'ye Fransa tarafından Sanat ve Edebiyat Şövalyesi (Chevalier dans l'Ordre National des Arts et Lettres) nişanı verildi.

Başarılı oyuncu Shahab Hosseini'ye Fransa'nın sanat ve edebiyat alanındaki en büyük nişanı olan "L'ordre Des Arts Et Lettres" verildi.

Perşembe akşamı Tahran'daki Fransız Büyükelçiliği'nde düzenlenen nişan töreninde Faransa'nın Tahran Büyükelçisi Philippe Thiebaud, İranlı oyuncu Hosseini'ye Fransa Cumhuriyeti Kültür Bakanı adına Sanat ve Edebiyat Şövalyesi (Chevalier dans l'Ordre National des Arts et des Lettres) nişanını takdim etti.

Shahab Hosseini, dünyaca ünlü büyük İslam düşünürü Mevlana’nın hayatını anlatan İran-Türkiye ortak yapımı "Mest-i Aşk" filminde Şems karakterini canlandırıyor.

İranlı yönetmen Asghar Farhadi’nin 2016 yılında gösterime giren ve izlendiği çevreler tarafından büyük beğeniler toplayan ve Oscar ödülü sahibi olan "Satıcı" filminde baş rol yapan Shahab Hosseini, aynı filmle Cannes Film Festivali’nde de En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görülmüştü.

News Code 1884832

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