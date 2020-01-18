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18 Ocak 2020 - 17:54

Dünyanın en kısa adamı yaşamını yitirdi

Dünyanın en kısa adamı yaşamını yitirdi

1992 yılında Nepal’de doğan Magar’ın zatürre sebebiyle hayatını kaybettiği duyuruldu.

27 yaşındaki Khagendra Thapa Magar Nepal’de hayatını kaybetti.

Magar, 67,08 santimetrelik boyuyla Guinness Rekorlar Kitabı’nda “dünyanın en kısa adamı” unvanını elinde bulunduruyordu.

Magar, katıldığı bir programda, “Küçük bir adam olduğumu düşünmüyorum. Büyük bir adamım. Umarım elde ettiğim bu unvan, kendim ve ailem için uygun bir ev alabilmeme olanak sağlar.” diye konuşmuştu.

Guinness yetkilisi Marco Frigatti ise, Nepal’de Batı ülkelerinden farklı bir takvim kullanılmasının yaş tespitini zorlaştırdığını ve Magar’a ait rekoru tescillemede problem yaşandığını aktarmıştı.

Kaynak: TRT Haber

News Code 1883914

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