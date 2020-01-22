Filistin'den İsrail'in Ürdün Vadisi'ni ilhak açıklamasına tepki

Filistin yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın Ürdün Vadisi'ni ilhak etme vaatlerine tepki gösterildi.

Açıklamada, İsrailli liderlerin vaatlerinin barış sürecinin üzerine bina edildiği temelleri yıktığı, bölgeyi yeni ve tehlikeli bir çatışma ile istikrarsızlık dönemine soktuğu ifade edildi.

İsrailli yetkililerin yaptıkları açıklamaların, Filistin-İsrail arasında imzalanan anlaşmalar da dahil olmak üzere tüm ilişkiler üzerinde doğuracağı olumsuz sonuçlara karşı uyarıda bulunulan açıklamada, uluslararası topluma da İsrail'in bu politikalarına karşı durma çağrısı yapıldı.

Dün partisinin kurmaylarıyla Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi'ne giden Gantz, 2 Mart'taki seçimleri kazanması halinde Filistin toprağı olan bölgeyi İsrail'e ilhak edeceğini ileri sürmüştü.

Kaynak: AA