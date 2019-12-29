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29 Aralık 2019 - 16:00

Netanyahu'nun oğlundan İngiliz Konsolosluğu'nun 'Filistin' paylaşımına küstah çıkış

Netanyahu'nun oğlundan İngiliz Konsolosluğu'nun 'Filistin' paylaşımına küstah çıkış

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair, Filistin için 'İşgal altındaki Filistin toprakları' ifadesini kullanan İngiliz Konsolosluğuna saldırdı.

Rüşvetçi babanın küstah oğlu, doğruları hazmedemedi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun skandallarla gündeme gelen oğlu Yair, Filistin için 'İşgal altındaki Filistin toprakları' ifadesini kullanan İngiliz Konsolosluğuna saldırdı.

Geçtiğimiz hafta Kudüs'teki İngiliz Konsolosluğu, Twitter'dan Prens Charles'ın ocak ayında 'işgal altındakki Filistin topraklarını' ziyaret edeceğini duyurdu.

Paylaşıma yanıt veren Yair Netanyahu, 'Yakında İsrai'den atılacaksınız. O zamana kadar işgal altındaki Galler ve İskoçya topraklarını ziyaret etmeyi düşünüyorum. Hangisini tavsiye edersiniz?' ifadesini kullandı.

Kaynak: Akşam

News Code 1883439

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