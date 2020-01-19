Filistin davası Suriye'nin ana meselesi olmaya devam edecek

Al Alem kanalına göre, Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, dün Şam’ı ziyaret eden Azzam al-Ahmet’in başkanlığındaki Filistin Kurtuluş Örgütü’nden bir heyetle görüştü.

Mikdad görüşmede ABD ve İsrail saldırılarına karşı koymak için Filistinlilerin birleşmesi gerektiğini belirterek, “Batının baskıları ve Suriye’ye karşı yürütülen savaşlara rağmen, Filistin davası Suriye’nin ana meselesi olmaya devam edecektir” dedi.

Filistin halkını verdiği mücadeleleri için takdir eden Mikdad aynı zamanda da İsrail’in Mescid-Aksa’daki Bab al-Rahma'ya yönelik İsrail saldırılarını kınayarak, “ABD ve İsrail saldırılarına karşı koymak için Filistinlilerin birlik içinde olması gerekiyor” diye konuştu.