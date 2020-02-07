  1. Dünya
  2. Asya
7 Şubat 2020 - 14:34

Afganistan, Tacikistan ile Çin sınırını kapattı

Afganistan, Tacikistan ile Çin sınırını kapattı

Çin'den yayılan corononavirüs nedeniyle bir ülke daha Çin ile olan kara sınırını kapattı. Moğolistan, Rusya ve Kırgızistan'ın ardından Afganistan da Çin sınırını kapattı.

Afganistan merkezli Tolo TV'ye göre Kabil yönetimi, korona virüsü salgını nedeniyle Çin ile Tacikistan sınır kapılarının belirsiz bir süreye kadar kapalı olacağı kararı aldığını duyurdu.

Afganistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede koronavirüs vakalarına rastlanmadığı belirtildi.

Yeni tip koronavirüs salgını

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.

Çin’de her geçen gün etkisini artıran yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 637’ye, virüsten etkilenen sayısı 31 bin 161’e yükseldi.

News Code 1884378

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 2 + 15 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler