Afganistan, Tacikistan ile Çin sınırını kapattı

Afganistan merkezli Tolo TV'ye göre Kabil yönetimi, korona virüsü salgını nedeniyle Çin ile Tacikistan sınır kapılarının belirsiz bir süreye kadar kapalı olacağı kararı aldığını duyurdu.
Afganistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede koronavirüs vakalarına rastlanmadığı belirtildi.
Yeni tip koronavirüs salgını
Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.
Çin’de her geçen gün etkisini artıran yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 637’ye, virüsten etkilenen sayısı 31 bin 161’e yükseldi.
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