İran'da koronavirüs vakasına rastlanmadı

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Alirıza Reisi, bugün yaptığı açıklamada, karantina altında tutulan öğrenciler ve bu öğrencilerin durumu ile ilgilenen uzmanlar ve doktorlar için tüm imkanların sağlandığını belirterek, şu ana kadar İran'da hiçbir koronavirüs vakasına rastlanmadığını kaydetti.

Yetkili, hava, kara ve deniz olmak üzere tüm sınır kapılarında sağlık ekiplerinin sağlık kontrolü yapmakta olduklarını vurguladı.

Bu arada, Çin'de, koronavirüsten son 24 saatte yaşanan can kaybı 73, tespit edilen vaka sayısı ise 3 bin 694 olarak açıklandı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde hızla artan 2019-nCoV salgını nedeniyle ölenlerin sayısı biri Hong Kong'da 563'ü Çin ana karasında olmak üzere 564'e yükseldi.

Virüsten etkilenenlerin sayısı, 3 bin 859'unun durumu ciddi olmak üzere 28 bin 18, durumu şüpheli olanların sayısı ise 24 bin 702 olarak açıklanırken, müşahade altına alınanların sayısı da 186 bin 354'e ulaştı.

Ayrıca koronavirüs tespit edilen vaka sayısı Çin anakarası dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 21'e, Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10'a yükseldi. Bugüne kadar taburcu edilen hasta sayısı ise 1153 oldu.