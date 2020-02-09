Rusya’da bir yolcu uçağı sert iniş yaptı

UTair şirketine ait yolcu uçağının, Rusya’nın kuzeybatısında yer alan Komi Cumhuriyeti’nin Usinsk kentindeki havaalanına sert iniş yaptığı belirtildi. Yetkililer uçağın, iniş takımlarındaki bir sorun nedeniyle sert iniş yapmak durumunda kaldığı açıklamasını yaptı.

Yerel basına göre, uçak iniş pistinin sonunda ‘göbeğinin üstünde’ duruyor. Sert iniş nedeniyle uçaktaki 88 yolcu ve 6 mürettebattan ölen ya da yaralanan olmadığı belirtiliyor.

​Boeing 737 tipi uçaktaki 88 yolcunun, ’slide’ ismi verilen şişme kaydıraklar ile ‘sakin bir biçimde’ tahliye edildiği kaydediliyor. Ayrıca Acil Durum Bakanlığı yetkililerinin de olay yerine geldiği belirtildi.

​Bu arada Ren Televizyonu, sert iniş nedeniyle uçaktaki bir yolcunun yaralandığı aktardı, ancak bu bilgi resmi kaynaklar tarafından doğrulanmadı.