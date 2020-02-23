Tahran'da koronavirüs nedeniyle müzeler kapandı

İran Müzeler Genel Müdürlüğü’nde yapılan açıklamaya göre, koronavirüs tehdidi altındaki eyaletlerde Kültür, Turizm ve El Sanatları Bakanlığı'na bağlı müzeler ve tarihi mekanlar hafta sonuna kadar kapatıldı.

Ülkenin birçok eyaletinde koronavirüsün önlenmesi ve durumun kontrol altına alınması için eğitim kurumları birkaç günlüğüne tatil edildi.

Elinilen bilgilere göre, İran'ın Tahran, Kum, Erdebil, Elburz, Merkezi, Gilan, Hemedan, Kazvin, Luristan, Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, Kürdistan, Mazenderan ve Kerman eyaletleri yönetimlerinden yapılan açıklamada, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla ilk ve orta dereceli okullar, üniversiteler ve dini eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.

Ülkedeki tüm spor müsabakaları 10 güne kadar ertelendi, tüm sanatsal faaliyetler de iptal edilmişti.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.