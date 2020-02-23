İran Meclisi'nde koronavirüs ele alınacak

İran İslami Şura Meclisi Başkanlığı üyesi Seyyid Emir Hüseyin Gazizade Haşimi, koronavirüs salgınını önleme yollarını incelemek için yarın İran İslami Şura Meclisi'nde kapalı oturum yapılacağını duyurdu.

Gazizade Haşimi, ülkede birkaç vatandaşın yaşamını yitirmesine neden olan koronavirüsün kontrol etme ve yayılmasını engelleme yollarının inceleneceğini söyledi.

Öte yandan İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 8’e yükseldiğini açıkladı.

Cihanpur, son verilere göre ülkede 43 koronavirüs vakası tespit edildiğini söyledi.

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.