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22 Şubat 2020 - 16:43

Azerbaycan'dan İran sınırında koronavirüs tedbirleri

Azerbaycan'dan İran sınırında koronavirüs tedbirleri

Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesi, İran'a açılan sınır kapılarında yeni tip koronavirüs nedeniyle alınan önlemlerin artırıldığını bildirdi.

Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesi, İran'a açılan sınır kapılarında yeni tip koronavirüs nedeniyle alınan önlemlerin artırıldığını bildirdi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülkede koronavirüsten bir ölüm daha yaşandığını belirterek, 10 yeni vaka daha tespit edildiğini aktarmıştı. Böylece İran'da vaka sayısı 28'e yükselirken hayatını kaybedenlerin sayısı da 5 oldu.

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.

News Code 1884714

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