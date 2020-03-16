Suudi Arabistan'da yaklaşık 300 kişilik yeni tutuklama dalgası

Suudi Arabistan'da aralarında yargı, ordu ve emniyet mensuplarının da yer aldığı çoğu kamu çalışanı 298 kişi yeni bir "yolsuzlukla mücadele operasyonu" iddiasıyla gözaltına alındı.

Suud hanedanında gücünü pekiştirmek için kraliyetin üst düzey isimlerine gözaltı ve tutuklama haberleriyle gündeme gelen Suudi Arabistan’ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, yönettiği, Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (Nazaha) aracılığıyla yeni bir gözaltı dalgası başlattı.



Nazaha’nın sosyal medyadaki resmi hesabından yapılan yazılı açıklamada, 219'u kamu çalışanı 298 kişinin farklı soruşturmalar çerçevesinde "yolsuzluk, kamu malını zimmete geçirme ve görevi kötüye kullanma" gibi suçlamalarla gözaltına alındığı duyuruldu.

Gözaltına alınanlar arasında Savunma Bakanlığından 8, İçişleri Bakanlığından 29 ve Sağlık Bakanlığından 21 kişi ile 2 de hakimin olduğu aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan bu kişilere "ihaleye fesat karıştırma ve haksız kazanç elde etme", iki hakime ise "rüşvet" suçlaması yöneltildiği belirtilen açıklamada; İçişleri Bakanlığından gözaltına alınanlar arasında bir tümgeneral ve bir tuğgeneralin yanı sıra bazı albayların da yer aldığı kaydedildi.

Soruşturma dosyalarına göre kamunun 101 milyon dolar zarara uğratıldığı belirtilirken, gözaltına alınanların isimlerine ilişkin ise bilgi verilmedi.

AA