İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den ABD halkına mesaj

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'da yeni yılın başlangıcı münasebetiyle ABD halkına hitaben bir mesaj yayınladı.

Ruhani'nin mesajından satır başları şöyle:

İran'da yeni yılın başlangıcı olan Nevruz Bayramı münasebetiyle büyük İran milleti adına bu mektubu Amerika milletine yazıyorum. Koronavirüsün birçok dünya ülkesine yayıldığı günümüzde ırk, milliyet ve din demeden bütün insanlık tehdit ediliyor.

Biz insanlar hepimiz ortak düşmanız olan bu ölümcül virüsü yenmek istiyoruz. Birçok konulardaki ihtilaflara rağmen bu virüsün doğası ve tehlikeli etkileri konusunda görüş ayrılılığı yoktur.

Üzülerek belirtmek isteriz ki İran, Saddam rejiminin saldırılarına maruz kaldığı ve İranlıların kadın, çocuk ve yaşlı demeden o celladın silahlarıyla katledildiği zaman Amerika Saddam'a destek veriyordu. Amerika daha sonralar Saddam rejimi saldırılarının arttığı zaman yanlışlarını anlarsa da bundan bir ibret çıkarmadı.

IŞİD terör örgütünün bölgede işlediği cinayetler ve ortaya koyduğu aşırıcılık izlerinin Ortadoğu'yu etkilediği günümüzde, mevcut ABD yönetimi bu cani terör örgütüyle mücadelede en önemli isim olarak bilinen ve IŞİD'i yenen kahraman olarak adlandırılan kişiyi hedef alarak, IŞİD terör örgütüne en büyük hediyeyi sundu.

İran halkı şu an itibariyle de küresel bir sorun olan koronavirüsle pençeleşirken ABD'nin en acımasız ekonomik terörizmine maruz kalmıştır. Ama yine de ABD yönetimi azami politikasından vazgeçmek istemiyor ve böylece virüsün yayılmasına da yardım ediyor.

ABD yönetimi nükleer anlaşmadan yasa dışı bir şekilde çıkarak, İran ekonomisini birçok yaptırımla hedef almıştır. Bu eylemler İran ekonomisinde yüzlerce milyar dolar hasara yol açmıştır. Ayrıca yaptırımlar birçok İranlı vatandaşın sağlığını, işini ve gelirini kaybetmesine neden olmuştur. Bu meselelerin yanı sıra şimdi de ABD yaptırımları İran halkının koronavirüsle mücadelesine engel olarak, vatandaşlarımızın hayatını kaybetmesine yol açıyor.

Artık ABD halkının kendi hükümetlerine yüksek bir sesle hesap sorma zamanı gelmiştir. ABD tarihinin daha fazla kötüleşmesine izin vermeyin. Uluslararası yasalar ve insan haklarına uymak hem ABD halkı hem de bütün milletlerin yararınadır. Şunu bilmeniz gerekir ki gelecek nesiller hükümetlerinizin yaptıklarını sizin yaptıklarınız olarak görecekler. Maalesef şu ana kadar da dünya halkı ABD hakkında iyi düşünmüyor.