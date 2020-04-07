Ruhani: ABD'nin Irak'taki askeri hareketliliği tehlikeli bir adım

İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Fransız mevkidaşı Macron arasında dün akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Ruhani bu görüşmede, İran ve Avrupa arasında ticareti kolayştırmayı amaçlayan mali ödeme mekanizması INSTEX’e ilişkin, “Bu mali kanalın devreye sokulması için atılan ilk adım olumlu fakat yeterli değil. Bu kanal tıbbi ve gıda ürünleriyle sınırlı kalmamalı ve ülkenin bütün ihtiyaçlarını karşılabilmeli” dedi.

Koronavirüs salgını hakkında Ruhani, “Tüm ülkeler ve hükümetler, birbirlerinin deneyimlerinden yararlanma işbirliği ve dayanışma olmadan bu hassas durumun üstesinden gelebilmenin mümkün olmayacağını bilmeli” ifadesini kullandı.

Ruhani, korona salgını ile mücadelenin yaptırımlar altında İran için daha da zor olduğunu belirterek, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının Dünya Sağlık Örgütü'nün kurallarına karşı olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ruhani, sözlerine şöyle devam etti:

“Eğer tüm yaptırımlar kaldırılırsa, nükleer anlaşmadaki taahhütlerimize geri dönmeye hazırız.Yaptırımların kaldırılması ve Avrupa tarafının vaatlerini yerine getirmesi bir zorunluluktur ve bunlar bugünlerdeki özel durumda iki kat daha önemli hale gelmiştir”

Ruhani, dost ülkelerden acımasız ve tek taraflı yaptırımların kaldırılması konusunda ABD'ye baskı yapmasını beklediklerini söyledi.

İran’ın bölgede herhangi bir gerilimi olumlu karşılamadığını dile getiren Ruhani, “İran olarak her zaman bölgede kalıcı barış ve istikrar için çaba göstereceğiz” açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşaknı ABD’nin Irak’taki artan askeri faaliyetlerine dair, “Bu ülkenin eylemlerini Irak ve bölgenin güvenliğine zarar verecek tehlikeli bir adım olarak görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Macron da bu görüşmede, şu anda dünyanın salgın nedeniyle zor şartlar altında olduğunu söyleyerek, "Umarım dünyadaki tüm ülkeler bu zor koşulların üstesinden gelemek için birlikte çalışabilirler" diye konuştu.

Macron, ülkesi ile Avrupa'nın insani yardımlar hususunda İran'la işbirliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.