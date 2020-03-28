Ruhani'den "korona bütçesi" açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün Korona ile Milli Mücadele Kurumu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamada, “Ülke bütçesinin yüzde 20’ine denk gelen yaklaşık 100 bin milyar toman, korona salgınıyla mücadeleye tahsis edilmiştir” dedi.

Ruhani, “Korona salgını ile mücadelede alınan tüm tedbirlerin başarıyla sonuçlanması ulusal birlikle mümkündür. İnşallah birlik ve beraberlikle bu sorunu tam bir başarı ile aşacağız” ifadelerinde bulundu.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, dün devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 144 kişinin daha yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Böylece koronavirüs kaynaklı can kaybının 2 bin 378'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 2 bin 926 artarak 32 bin 332'ye ulaştığını bildirmişti.