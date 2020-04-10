Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan kimyasal saldırı iddiasına ret

Suriye Dışişleri Bakanlığı,Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün (KSYÖ) 2017 yılında Latamina Beldesinde zehirli maddeler kullanımı ile ilgili raporunun yalnıltıcı olduğunu bildirdi.

Dışişleri tarafından yapılan açıklamada, “Rapor, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye ve bilinen bazı batılı ülkeler tarafından çalıştırıcılarının talimatlarını uygulama yolunda Nusra Cephesi ve sözde 'beyaz kasklılar' adlı cemaatin hazırlayıp derledikleri kaynaklara dayanıyor” ifadesine yer verildi.

Dışişleri, Suriye’nin meşru olmayan sözde “soruşturma ve kimliği belirleme ekibi”nin raporunda gelenleri en sert dille kınayarak içinde gelenlerin tamamını şekil ve içerik olarak reddettiğini, aynı zamanda, Latamina olsun veya Suriye’nin herhangi kent veya köyünde olsun zehirli gazlar kullandığını kesinlikle yalanladığını vurguladı.

Bakanlık, Suriye Arap Ordusunun silahlı terörist örgütlere karşı girdiği en zor çatışmalarında bile bu gibi silahları kullanmadığını dile getirdi.

Kaynak: Sana