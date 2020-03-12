ABD Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ndeki yükümlülüklerini yerine getirmelidir

İran'ın Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (KSYÖ) Daimi Temsilcisi Alirıza Kazımi Ebedi, dün örgütün 93. yürütme konseyi oturumunda yaptığı konuşmada, İran'a karşı uygulanan tek taraflı yaptırımlara değinerek, "İlaç ve gıda sektöründeki insanlık dışı yaptırımların ülkedeki kimyasal silah mağdurlarını olumsuz etkileyerek onların tedavi sürecini zorlaşmıştır" dedi.

Kimyasal silahların imhası ve sözleşmenin evrenselliğinin kimyasal silahsızlandırmanın gerçekleştirilmesini gerektirdiğini belirten Kazımi Ebedi, Kimyasal silahların tek sahibi olan ABD'nin kimyasal silah cephaneliğini yok edememesi nedeniyle sözleşmenin amaçlarının gerçekleştirilmesini engellediğini vurgulayarak, bu üleyi Kimyasal Silahlar Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdı.

Kazımi Ebedi, Suriye'nin Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü ile işbirliği yapmasından memnuniyet duyduğunu dile getirerek, kimyasal terörizmin ortadan kaldırılmasına kadar işbirliğinin sürdürülmesi çağrısında bulundu.

İran'ın Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (KSYÖ) Daimi Temsilcisi Alirıza Kazımi Ebedi, örgütün 93. oturumunda Asya ülkeleri grubu tarafından Yürütme Konseyi Başkan Yardımcısı olarak seçildi.

10 Mart itibariyle örgütün merkezinin bulunduğu Lahey'de düzenlenen oturum yarın sona erecektir.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ), Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan bir hükümetlerarası organizasyondur.