Erdoğan'dan Türk Konseyi'ne koronavirüs mesajı

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi-Türk Konseyi) devlet başkanlarının koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla gerçekleştirdiği zirvede konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dünyası'nın bu süreçten güçlenerek çıkacağını belirterek, salgın sonrası için de önlem alınması gerektiğini söyledi.

Görünmez bir düşmana karşı zor bir savaş yürüttüklerini ifade eden Erdoğan, "Türk Konseyi Zirvesi koronavirüs salgınıyla mücadelede dayanışmamızı perçinleyecektir. Türk Dünyası olarak bu süreçten inanıyorum ki güçlenerek çıkacağız. Türkiye olarak Sağlık Bilim Kurulu ve onun yanında Toplum Bilim Kurulları kurduk. Bu alanda iletişimimizi daha faydalı kılmak için bu anlamda sağlık bakanlarımızın da görüş ve bilgi alışverişinde bulunabileceklerini düşünüyorum." diye konuştu.

'Ticaret ve kargo taşımacılığı devam etmeli'

Sınırların kapalı olması sebebiyle bazı ekonomik sorunların yaşanabileceğini belirten Erdoğan, uluslararası ticaret ve kargo taşımacılığının devam etmesinin tedarik zinciri için hayati öneme sahip olduğunu ifade etti.

Erdoğan, "Dünya Sağlık Örgütü önerileri ve Dünya Ticaret kuralları gereği dayanışma içinde olmamız gereklilik arz etmektedir. Bu ulaştırma koridoruna, temassız dış ticaret ve çok modlu taşımacılık işlemlerini geliştirmek için somut adımlarla işbirliğimizi yoğunlaştırmamız gerekiyor. Demiryolu taşımacılığını Orta Asya'ya uzatabiliriz." dedi.

'Salgın sonrasına da hazırlanmalıyız'

Salgın sonrası için de hazırlık yapması gerektiğini ifade eden Erdoğan, "Bu savaşı elbette kazanacağız. Bu şekilde bir hareket tarzı benimsenmesi konseyimizin uluslararası görünürlüğünü belirginleştirecek ve küresel gücünü arttıracaktır." diye konuştu.

Zirveye Erdoğan'ın yanı sıra , Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Kazakistan Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban da katıldı.

Kaynak: Euronews