  1. Toplum
14 Nis 2020 14:52

Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye açıklaması!

Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye açıklaması!

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü yaptığı açıklamada Avrupa'daki koronavirüs salgınında bazı ülkelerde hafif düşüşler yaşansa da Türkiye ve İngiltere'de vaka sayılarının artmakta olduğuna dikkat çekti.

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü, koronavirüs salgınının Avrupa'daki seyriyle ilgili bir açıklama yaptı.

"Avrupa'da karışık bir fotoğraf var" diyen DSÖ Sözcüsü, "Bazı ülkelerde hafif düşüş var ancak İngiltere ve Türkiye'deki koronavirüs vakalarında halen yükseliş gözleniyor" ifadelerini kullandı.

Vakaların yüzde 90'ının Avrupa ve ABD'de görüldüğünü söyleyen DSÖ Sözcüsü, "Kesinlikle henüz pik noktasını görmedik" dedi.

"Aşının 12 aydan önce hazır olmasını ummayın"

Yapılan açıklamada koronavirüs aşısıyla ilgili çalışmalara da değinildi.

DSÖ Sözcüsü, "12 ay ya da daha uzun bir süreden önce aşının hazır olmasını ummayın" dedi.

Kaynak: Habertürk

News Code 1885771

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