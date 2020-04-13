1.5 milyon kişi karantinada yiyecek bulamadı

İngiltere'de pazar araştırması ve anket şirketi YouGov tarafından yapılan bir araştırmaya göre ülke genelinde 1.5 milyon kişinin koronavirüs (Covid-19) nedeniyle uygulanan karantina sonucunda yiyecek bulamadığı açıklandı. İçişleri Bakanı Priti Patel ise sağlık çalışanlarına yeterli kişisel koruma ekipmanı sağlanamadığı için özür diledi. Öte yandan İngiliz medyası İngiltere'deki karantina kararının 25 Mayıs'a kadar süreceğini ileri sürdü.

İngiltere'de son 24 saatte 737 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, koronavirüs nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 612'ye ulaştı. İngiltere'de toplam vaka sayısı 84 bin 279'a ulaşırken, 344 kişi ise sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Kaynak: Haber Global