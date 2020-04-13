İranlı komutan Batı'daki maske savaşını değerlendirdi

İran Ordu Koordinatörü Tuğamiral Habibullah Seyyari, koronavirün yayılmasıyla birlikte Batı ülkeleri arasında yaşanan maske savaşını değerlendirerek, “Dünya çapında koronavirüs salgınının yayılmasıyla birlikte herkesin kendi çıkarlarını izlediği ortaya çıktı. İleri düzeyde geliştiğini ildda eden devletler başka ülkelere ait maskeleri çalıyor. Amerika Birleşik Devletleri de tüm iddialarına rağmen diğer ülkelerin aldığı maskeleri yağmalıyor. Bu ülkedeki insanlar marketlerde yiyecek ve tuvalet kağıdı için birbirine giriyor. Bu tür olaylar medeniyete sahip olduğunu ileri süren Batı ülkeleri liderlerinin iddialarının gerçek olmadığını gösterdi" ifadelerinde bulundu.

Tuğgeneral Seyyari, “Korona salgınının ardından ABD’deki olup bitenler yaptırmlar ve ekonomik baskı altında olan ülkemizde görülmedi” dedi.

İran'da salgına karşı mücadele kapsamında bir an evvel yüz maskesi, dezenfektan ürünleri ve solunum cihazı üretimi ile geçici hastane kurma çalışmaları başlatıldığını anlatan Tuğgeneral Seyyari, bu hususta Batı’nın yardımlarına gerek olmadığını kaydetti.

Bunlara ilave olarak Tuğgeneral Seyyari, İran'ın sahip olduğu deneyimler, yerli imkanlar ve gençleri ile salgının üstesinden gelebileceğini aktardı.