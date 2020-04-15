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15 Nis 2020 14:37

Çavuşoğlu: Bugüne kadar 70 ülkeden 25 bin vatandaşımızı getirdik

Çavuşoğlu: Bugüne kadar 70 ülkeden 25 bin vatandaşımızı getirdik

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugüne kadar 70 ülkeden 25 bin vatandaşın Türkiye'ye getirerek karantina altına alındığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bugüne kadar yurtdışından getirilen Türk vatandaşları ile ilgili rakamları açıkladı.

Çavuşoğlu, "Bugüne kadar yurtdışında geçici süreliğine bulunan ve dönmek isteyen, 70 ülkeden 25 bin vatandaşımızı ülkemize getirerek karantina altına aldık" dedi.

Çavuşoğlu, Twitter açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız Erdogan'ın talimatlarıyla, geçici süreliğine yurt dışında bulunan ve dönmek için başvuran vatandaşlarımızı karantina koşullarını hazırlayarak İnşallah en kısa sürede ülkemize getireceğiz" ifadesini de kullandı.

Bugüne kadar, yurtdışında geçici süreliğine bulunan ve dönmek isteyen;70 ülkeden 25 bin vatandaşımızı ülkemize getirerek karantina altına aldık.

Kaynak: CNN Türk

News Code 1885795

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