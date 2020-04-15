Çavuşoğlu: Bugüne kadar 70 ülkeden 25 bin vatandaşımızı getirdik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bugüne kadar yurtdışından getirilen Türk vatandaşları ile ilgili rakamları açıkladı.

Çavuşoğlu, "Bugüne kadar yurtdışında geçici süreliğine bulunan ve dönmek isteyen, 70 ülkeden 25 bin vatandaşımızı ülkemize getirerek karantina altına aldık" dedi.

Çavuşoğlu, Twitter açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız Erdogan'ın talimatlarıyla, geçici süreliğine yurt dışında bulunan ve dönmek için başvuran vatandaşlarımızı karantina koşullarını hazırlayarak İnşallah en kısa sürede ülkemize getireceğiz" ifadesini de kullandı.

Bugüne kadar, yurtdışında geçici süreliğine bulunan ve dönmek isteyen;70 ülkeden 25 bin vatandaşımızı ülkemize getirerek karantina altına aldık.

Kaynak: CNN Türk