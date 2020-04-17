Pandemide son durum! ABD'de vaka ve ölü sayısı artıyor!

Koronavirüs'te dünya genelinde can kaybı 144 bin 243'e, vaka sayısı ise 2 milyon 158 bin 250'ye ulaştı. Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde geçen yıl 12 Aralık'ta ortaya çıkan ve tüm dünyayı vuran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında merkez üs durumuna gelen ABD'de, ölü ve vaka sayısı artmaya devam ediyor.

ABD'de ölü sayısı 34 bin 641 oldu

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte rekor bir artış gösterdi. Bir gün içinde 5 bine yakın insan öldü. Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 641'e yükseldi. Ülkede vaka sayısı ise 585 bin 749'a ulaştı.

İtalya'da can kaybı 22 bin 170'e çıktı

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 525 artarak 22 bin 170'e yükseldi. Ülkede aktif koronavirüs vaka sayısının 106 bin 607’ye ulaştığı, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 168 bin 941’e çıktığı bildirildi.

İspanya'da acı blanço 19 bin 315 oldu

İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 551 artışla 19 bin 315'e çıktı. Salgında ölü ve vaka sayısındaki artış hızını yavaşlatıp, kontrol altına alan İspanya'da günlük ölü sayısı 500'lerde seyretmeye başladı. Ülkede vaka sayısının ise düne nazaran 5 bin 183 artışla 182 bin 816'ya çıktığı bildirildi. Günlük vaka sayısında son iki gündür 5 binin üzerinde artış olması dikkati çekti.

Fransa'da bir günde 16 bin 500 vaka

Ölü sayısının yükselmeye başladığı Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bin 920'ye ulaştı. Virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 16 bin 464 artarak 164 bin 327'ye yükseldiği bildirildi.

İngiltere'de 1 günde 861 kişi öldü

İngiltere´de son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 861 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam can kaybı 13 bin 729´a çıktı. Ülkede, 4 bin 618 kişide daha koronavirüs tespit edildi ve toplam vaka sayısı 103 bin 93´e ulaştı.

Kaynak: Habertürk