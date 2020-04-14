  1. Dünya
  2. Avrupa
14 Nis 2020 15:56

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 21 bini geçti

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 21 bini geçti

Rusya koronavirüsle mücadele merkezi, son 24 saat içinde ülkedeki koronavirüsle ilgili durumda kaydedilen yeni verileri açıkladı.

Rusya koronavirüsle mücadele merkezi, son 24 saat içinde ülkedeki koronavirüsle ilgili durumda kaydedilen yeni verileri açıkladı.

Açıklamaya göre vaka sayısı 51 bölgede 2.774 artarak 21.102'ye yükseldi. Yeni vakaların 1.489'u karantina uygulanan Moskova, 460'ı Moskova Bölgesi, 121'i de St. Petersburg'da görüldü.
Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 22 artarak 170'e ulaşırken hastalığı yenenlerin sayısı da 224 arttı ve toplam 1.694 olarak kaydedildi.

Açıklamada, 14 Nisan itibarıyla yapılan toplam test sayısının 1.4 milyondan fazla olduğu da vurgulandı.

Kaynak: Sputnik

News Code 1885775

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 3 + 10 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler