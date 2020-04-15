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15 Nis 2020 17:46

Dışişleri Bakanı Zarif'ten Trump'ın DSÖ kararına tepki

Dışişleri Bakanı Zarif'ten Trump'ın DSÖ kararına tepki

İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) sağladıkları fonu durdurma kararını eleştirdi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, kişisel sosyal medya hesabı Twitter üzerinden ABD Başkanı Donald Trump'ın Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) sağladıkları fonu durdurma kararını eleştirdi.

Zarif'in yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Şu anda tüm dünya (ABD konusunda) İran’ın elde ettiği tecrübeler ile bildiklerini öğreniyor: ABD rejiminin zorbalığı, tehditleri ve kibirli sözleri sadece bir alışkanlık değil; insanları da öldürüyor.

Pandemi döneminde ABD’nin DSÖ’ye mali desteği kesme rezaleti, İran'a karşı 'maksimum baskı' gibi kara bir leke olarak zihinlere kazınmıştır"

News Code 1885802

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