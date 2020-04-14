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14 Nis 2020 15:01

BTP Genel Başkanı Haydar Baş koronavirüsten hayatını kaybetti

BTP Genel Başkanı Haydar Baş koronavirüsten hayatını kaybetti

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş yakalandığı koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti.

Yaklaşık bir hafta önce rahatsızlanarak Akçaabat ilçesinde özel bir hastaneye kaldırılan Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs testi pozitif çıkınca dün Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan 73 yaşındaki siyasetçinin durumunun iyiye gittiği açıklanırken, bu sabah saatlerinde vefat ettiği haberi geldi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş ile ailesinden 8 kişinin koronavirüsüne yakalandığı açıklanmıştı.

Haydar Baş ve ailesinin oturduğu Akçaabat'a bağlı Sarıtaş Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınmıştı.

Kaynak: Sözcü

News Code 1885774

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