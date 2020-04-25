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25 Nis 2020 14:54

Ruhani ile Katar Emiri bölgedeki gelişmeleri görüştü

Ruhani ile Katar Emiri bölgedeki gelişmeleri görüştü

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Katar Emiri Al Sanı arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede İran-ABD gerginliği ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

İran Cumhurbaşkanı hasan Ruhani, Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al Tani ile yaptığı telefon görüşmesinde mübarek Ramazan ayını bu ülkenin halkıyla hükümetine tebrik ederek, dünyadaki tüm Müslümanlar için hayır ve bereket diledi.

Görüşmede taraflar Tahran- Doha ilişkilerini olumlu değerlendirerek, iki ülke arasındaki tüm ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladılar.

Ruhani, ABD'nin bölgedeki son eylemlerine dikkati çekerek, "İran İslam Cumhuriyeti Amerikalıların tüm faaliyetlerini ve hareketlerini izliyor. Ancak hiçbir zaman bölgede gerginlik ve çatışma başlatan taraf olmayacaktır" dedi.

Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al Tani de mübarek Ramazan ayını İran halkıyla hükümetine tebrik ederek, bölgedeki gerilimleri önlemek için tüm ülkelerin birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.

News Code 1886029

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