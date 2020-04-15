Düşmanların İran'a karşı yürüttüğü kampanya asılsız

Bugün bakanlar kurulu toplantısında konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Ruhani, ülkede koronavirüs salgına karşı mücadele eden sağlık çalışanlarını takdir ederek, İran'ın salgınla ilgili durumunun iyi olduğunu sölyedi.

Bu sene İran'ın durumunun çok iyi olacağını belirten Ruhani, “İran’ın bu seneki ekonomik durumu sanayi, tarım ve hizmet sektöründe vatandaşların çabalarıyla kabul edebilir bir durumda seyredecektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, düşmanların İran’ın durumuyla ilgili yürüttüğü kara kampanyanın gerçekiği yansıtmadığını ve asılsız olduğunu dile getirerek, “Geçen sene tüm baskılara rağmen petrolsüz ekonomik büyüme oranı pozitifti. Bu yıl, merkez bankasının tahminleri düşmanların kara propagandasına karşın ekonomik büyümenin ve enflasyonun iki yıl öncesine göre daha iyi olacağını gösteriyor” ifadelerinde bulundu.