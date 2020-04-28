Ruhani ve Güney Afrika Devlet Başkanı telefonda görüştü

İran Cumhurbaşakanı Hasan Ruhani'nin, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ekonomik ilişkiler başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi vurgulandı.

Koronavirüsle mücadele konusunda iki ülkenin deneyim paylaşımı ve sağlık işbirliği yapması önemine dikkat çekilen görüşmede ayrıca, ABD'nin insanlık dışı yaptırımlarına ve Filistin halkına yönelik yapılan insanlık dışı cinayetlere karşı uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Taraflar ilaveten Yemen ve Suriye'de barış ve huzur sağlamak için çaba sarfedilmesi gerektiğinin altını çizdiler.

Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'nin İran milletine karşı yasadışı ve insanlık dışı yaptırımlarına dikkati çekerek, "Yeni tip koronavirüs salgınının yayılmasına tanık olduğumuz bu durumda, bakışların ülkeler arasındaki ilişkilere çevrilmesi gerekiyor. Ne yazık ki, ABD, İran milletine karşı yasadışı yaptırımlarını arttırarak, uluslararası hukuku ve dünya sağlık kurallarını ihlal ediyor. Bunun yanı sıra İran'a sağlık ürünleri gönderilmesini de engelliyor." dedi.

Ruhani ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) geçici üyesi olarak Güney Afrika'nın BM'de ve uluslararası toplumda ABD'nin tek taraflılığına ve İran'a yönelik yasadışı yaptırımlarına karşı çıkmasını istedi.

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa da ülkesinin ABD'nin İran'a karşı yaptırımlarının farkında olduğunu ve İran'ı desteklemeye devam edeceğini söyledi.