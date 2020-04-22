Tüm ülkeler petrol fiyatlarındaki düşüşten etkilenecektir

Bugün bakanlar kurulu toplantısında konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Yeni tip koronavirüsün yayılmasını dünyadaki tüm hükümetlerin etkinliğini kanıtlamak için bir 'sınav' olarak nitelendiren Ruhani, "Bütün ülkeler hep birlikte, virüsün yayılmasını önlemeye, bir tedavi bulmaya ve hastalığın süresini kısaltmaya çalışıyor. Aralarında daha başarılı olanlar da var. Ancak bu çalışmaların sonucu sınavın sonunda belirlenir" dedi.

Salgın nedeniyle dünyadaki tüm ülkelerin durumunun ekonomik açısından sıkıntıya girdiğine dikkati çeken Ruhani, "Bir virüsn ekonomiyi böyle altüst ederek, tüm ekonomik tahminleri yok edebileceğini kim düşünebilirdi? Dünyada ithalat ve ihracat, ulaşım ve turizm alanlarında farklı bir durum oluşmuştur. Birkaç ay içinde petrol fiyatlarında böyle bir düşüş olması da çok benzersizdir" ifadelerinde bulundu.

Ruhani, İran dahil olmak üzere petrol zengini ülkelerin bu durumdan etkileneceğini vurgulayarak, "Bazı ülkeler daha fazala ve bazıları da az zarar görecektir. Bazıları bu durumun bizim için büyük başarı getireceğini düşünüyor. Ancak böyle değil, ham petrol rezervlerine sahip olan ülkelerin durumu daha da zorlaşacaktır" diye konuştu.