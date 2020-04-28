Avrupa, ABD'nin insanlık dışı eylemlerine karşı ciddi tavır almalıdır

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün akşam saatlerinde Hırvatistan Zoran Milanovic ile telefonda görüştü.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve tüm ülkelerin yeni tip koronavirüsle mücadele için birbirleriyle işbirliği yapması gerektiğine vurgu yapıldı.

İki ülkenin Cumhurbaşkanları ayrıca mevcut durumda bazı ülkelerin tek taraflı davranışlarına karşı koyma gerektiğini vurguladılar.

Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilme yönündeki yasadışı ve mantıksız davranışlarına dikkati çekerek, "Bu davranışın devam etmesi insanlık dışı bir eylemdir ve İran, Avrupa ülkelerinin bu tür davranışlara karşı ciddi bir tavır almasını bekliyor" dedi.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı da iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin önemine değinerek, ABD'nin bu zor durumda İran'a karşı yaptırımları ve baskılarını artmasını 'insanlık dışı' olarak nitelendirdi.