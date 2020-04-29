Ruhani ile İmran Han telefonda gündemi değerlendirdi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Pakistan Başbakanı İmran Han arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele konusunda deneyim paylaşımı gerektiğine vurgu yapıldı.

Taraflar görüşmede sağlık protokollerine uyarak, sınır kapılarının yeniden açılması ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesinin altını çizdileri.

İran Cumhurbaşakanı ve Pakistan Başbakanı ayrıca, Müslümanlara karşı her türlü ayrımcılığı ve baskıyı kınayarak, bu konuda Müslümanları desteklerini ilan ettiler.

Pakistan'ı ABD'nin İran'a yönelik yasadışı yaptırımlarına karşı çıktığı için takdir eden Cumhurbaşkanı Ruhani, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin günden güne daha da gelişmesini temenni etti.

Ruhani, sağlık protokollerine uyarak iki ülke arasındaki sınır kapılarının açılmasının Tahran- İslamabad ekonomik ilişkilerini geliştireceğini belitti.

Pakistan Başbakanı İmran Han da, ABD'nin dünyanın koronavirüsle karşı karşıya olduğu bu durumda İran'a karşı yaptırımları ve ekonomik baskılarını kınayarak, "İran'ı ABD'nin yasadışı eylemleri karşısında desteklemek bizim görevimizdir" dedi.