  1. Siyaset
27 Nis 2020 12:54

Koronayla mücadelede Endonezya'nın ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız

Koronayla mücadelede Endonezya'nın ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, teşhis kitleri, vantilatörler ve CT Scan makinesi gibi gereksinimler üretme konusunda büyük adımlar attıklarını belirterek, bu konuda Endonezya ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Endonezyalı mevkidaşı Joko Widodo arasında telefon görüşmesi yapıldı.

Taraflar görüşmede yeni tip koronavirüs pandemisi ve iki ülkenin salgınla mücadele çabalarına değinerek, bu konudaki deneyimlerini paylaşma ve işbirliklerini geliştirme gerektiğine vurgu yaptılar.

İran ve Endonezya cumhurbaşkanları iki ülke arasındaki dostane ve tarihsel ilişkilere atıfta bulunarak, 13. Ortak İşbirliği Komisyonu toplantısının Tahran-Cakarta münasebetlerini günden güne arttırmasını temenni ettiler.

Cumhurbaşkanı Ruhani, İran'ın bilim ve teknolojinin yanı sıra teşhis kitleri, vantilatörler, CT Scan makinesi ve N95 maskeleri gibi gereksinimler üretme konusunda büyük adımlar attığını belirterek, bu konuda Endonezya ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

ABD'nin İran üzerindeki yaptırımlarının temel insan haklarıyla çeliştiğini belirten Ruhani, "Yasadışı muhalefetlerin dünyadaki bütün ülkelerin koronavirüsle mücadele ettiği durumunda tehlikeli olabilir." dedi.

News Code 1886071

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