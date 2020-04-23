  1. Siyaset
23 Nis 2020 13:29

Nur uydusunun fırlatılması İran milleti için çok değerlidir

Nur uydusunun fırlatılması İran milleti için çok değerlidir

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Devrim Muhafızları Ordusu'nun uzaya gönderdiği Nur uydusunun halk için değerli olduğunu belirterek, "Tüm zorluklara rağmen, dünyaya faaliyetlerimizin devam ettiğini gösteriyoruz" dedi.

Fars eyaletinin ulusal ve altyapı projelerinin açılış töreninde konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Devrim Muhafızları Ordusunun uzaya gönderdiği Nur uydusuna atıfta bulunarak, "Bu girişim bizim için çok değerlidir ve bu zor durumlarda yapılan tüm çabaların değerini gösteriyor. İran olarak koronavirüs salgını ve milletimizin yaşadığı bütün ekonomik zorluklara rağmen, dünyaya üretim ve imalat faaliyetlerimizin devam ettiğini gösteriyoruz" dedi.

Ruhani ayrıca, nükleer anlaşmanın getirdiği değişikliklere değinerek, "Nükleer anlaşma 2015 yılından bu yana petrol, doğalgaz, madencilik ve diğer endüstrilerde değişiklikler yaratmıştır. Bunlardan birisi de ülkenin güneyindeki Alüminyum endüstrilerindeki gelişmelerdir" değerlendirmesinde bulundu.

News Code 1885994

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