Bazı ülkeler salgının yayılmasını engellediğmiz için öfkelidirler

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamada "Bazıları dünya borsalarının çökmesinden ve İran borsasının iyi durumda olmasından öfkelidir. Bunun nedeni bütün ekonomik aktörlerin çabaları ve büyük şirketlerin hisselerini sunmasıdır. Bankaların da en kısa sürede hisselerini sunmasını ve borsamızın daha da gelişmesini temenni ediyoruz" dedi.

Bazı ülkelerin başkanlarının ileri sürdüğü ifadelere dikkati çeken Ruhani, "Onlara dezenfektan ürünleri ihraç etme yeteneğine sahip olduğumuzu söylediğimizde şaşırıyorlar. Dezenfektan ihraç etme kapasitemizin yanında gelecekte kit ve bazı sağlık ürünlerinde de ihracat yapabiliriz" ifadesini kullandı.

Ruhani, "İki yıl süren ciddi yaptırımlardan sonra İran'ı yok ettiklerini düşünen bazı ülkeler, yeni tip koronavirüs salgının yayılması durumunda bu salgını olnlardan daha iyi kontrol ettiğimizi görünce öfkeleniyorlar" değerlendirmelerinde bulundu.