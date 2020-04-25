  1. Siyaset
25 Nis 2020 21:29

Müslüman devletler zalimlere güvenmemeli

Müslüman devletler zalimlere güvenmemeli

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, "Zalimlere güvenmenin sonucu dünyanın en zalimleri ve en acımazlarına güvenen günümüzdeki bazı müslüman devletlerin yaşadığı sorunlardır" dedi.

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’nin huzurunda bugün Kur’an-ı Kerim tilaveti programı düzenlendi.

İftardan önce okunan Kur’an tilavetinden sonra bir konuşma yapan İslam Devrimi Lideri, "Kur’an-ı Kerim bir hayat kitabıdır. Eğer insanlar yaşam tarzlarını Kur’an’a göre ayarlarsa dünya ve ahirette mutlu ve mesut olacaklar. Asıl sorun Kur’an-ı Kerim’i hayatımızın merkezine koymayışımızdır. Örneğin doktora giden birisi reçeteyi alırsa ama bu reçeteyi uygulamazsa bunun tesiri olmayacak. Bizim günümüzdeki sorun da budur dedi" dedi.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei, "Kur’an-ı Kerim zalimlere güvenmemeyi emrediyor. Zalimlere güvenmenin sonucu dünyanın en zalimleri ve en acımazlarına güvenen günümüzdeki bazı müslüman devletlerin yaşadıkları sorunlardır" değerlendirmesini yaptı.

News Code 1886037

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