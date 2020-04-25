Müslüman devletler zalimlere güvenmemeli

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’nin huzurunda bugün Kur’an-ı Kerim tilaveti programı düzenlendi.

İftardan önce okunan Kur’an tilavetinden sonra bir konuşma yapan İslam Devrimi Lideri, "Kur’an-ı Kerim bir hayat kitabıdır. Eğer insanlar yaşam tarzlarını Kur’an’a göre ayarlarsa dünya ve ahirette mutlu ve mesut olacaklar. Asıl sorun Kur’an-ı Kerim’i hayatımızın merkezine koymayışımızdır. Örneğin doktora giden birisi reçeteyi alırsa ama bu reçeteyi uygulamazsa bunun tesiri olmayacak. Bizim günümüzdeki sorun da budur dedi" dedi.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei, "Kur’an-ı Kerim zalimlere güvenmemeyi emrediyor. Zalimlere güvenmenin sonucu dünyanın en zalimleri ve en acımazlarına güvenen günümüzdeki bazı müslüman devletlerin yaşadıkları sorunlardır" değerlendirmesini yaptı.