İslam Devrimi Lideri'nden "Öğretmenler Günü" mesajı

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bir mesaj yayımlayarak Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Devrim Lideri'nin mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Öğretmenliği peygamberlerin mesleği olduğunu anlatan İmam Humeyni’nin (ra) görüşü sırf birer slogan değildir.

'Tezkiye', 'öğretme', 'kitap' ve 'ilahi hikmet' İslam ile tüm peygamberler için anahtar kelime olmuştur. Peygamberler okulunda, insan kuşakları kitaplar ve hikmet ile eğitilir. Daha sonra adalete dayanan hayatı inşa ederler ve böylece insan toplulukları insanın yaratılış amacına yaklaşırlar.

İslami düzen, adil ve idealist bir dini toplum kurmak amacıyla ortaya çıktı ve doğal olarak ülkedeki eğitim sisteminin İslami düzenin genel hedefi dışında bir amacı olamaz.

İslam ülkesindeki çocuklar, ergenler ve gençler ulusal değerler olarak bilinen İslami ve devrimci değerler için kendi potansiyellerini ve yeteneklerini geliştirmeyi ve gerçekleştirmeyi öğreniyorlar. Bu hayati eğitim ve gerçekleştirilmesini sağlayan mekanizma, öğretmenlerin üstlendiği büyük bir görevdir.

Bu yönde yetiştirilen genç nesil değer biçilmez bir zenginliktir o kadar ki hiçbir değer ona eşit değildir. Bu değerli zenginlik, okullarda, üniversitelerde ve dini medreselerdeki öğretmenlerin çalışmasının ürünüdür."