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6 May 2020 12:48

Devrim Lideri, video konferansla üretim yöneticileri ile görüştü

Devrim Lideri, video konferansla üretim yöneticileri ile görüştü

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, 7 önde gelen üretim kompleksinin yöneticileri ile video konferans yöntemiyle görüştü.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, 7 önde gelen üretim kompleksinin yöneticileri ile video konferans yöntemiyle görüştü.

"İşçiler Haftası" münasebetiyle gerçekleşen görüşmede üretim alanında faaliyet gösteren birimlerin yöneticileri ve bazı örnek işçiler, üretimin son durumu, kazanımları ve sorunlarının yanı sıra yılın sloganını yerine getirilmesi için hazırladıkları çözüm yolları ve önerileri konusunda rapor sundular.

Ayetullah Hamanei, İran'ın yeni takvimindeki yeni yılı "Üretimin Atılımı" olarak adlandırmıştı. Bu milli üretimin İslami Devrim Lideri'nin en önemli meselelerinden biri olduğunu gösteriyor. 

News Code 1886284

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