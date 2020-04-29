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29 Nis 2020 13:54

Afganistan'da intihar saldırısı: 3 ölü 15 yaralı

Afganistan'da intihar saldırısı: 3 ölü 15 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen intihar saldırısında en az 3 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen intihar saldırısında en az 3 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer saldırganın Kabil'in güneyindeki Rişhor bölgesinde bulunan Afgan Özel Kuvvetleri'ne ait bir askeri üssü hedef aldığını belirtti.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada olaydan Taliban'ı sorumlu tuttu. Aryen, "Hedefin üssün kendisi olduğu anlaşılıyor. Ama bombacı hedefine ulaşmayı başaramadı. Onun yerine masum sivilleri öldürdü." dedi.

Aryen, saldırıda 3 sivilin yaşamını yitirdiğini, 15 kişinin de yaralandığını belirtti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Bir askeri yetkili de saldırganın üzerindeki bombayı, sivil çalışanlar komandoların bulunduğu üsse girerken patlattığını açıkladı.

Saldırıdan bir gün önce Afganistan Savunma Bakanı General Assadullah Halid ve ABD Ordusundan General Scott Miller bu üssü ziyaret etmişti.

Kaynak: Euronews

News Code 1886132

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