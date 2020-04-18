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18 Nis 2020 16:16

Afganistan'da COVID-19 vaka sayısı 933'e yükseldi

Afganistan'da COVID-19 vaka sayısı 933'e yükseldi

Afganistan'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka sayısı 933'e yükselirken, ölü sayısı 33 oldu.

TRT Haber'in bildirdiğine göre, Afganistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Vahid Mayar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, COVID-19 salgınını önlemek için çoğu kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini söyledi.

Daha önce 784 olarak açıklanan COVID-19 vaka sayısının 933'e çıktığını belirten Mayar, şimdiye kadar 33 kişinin yaşamını yitirdiğini, 112 hastanın da iyileştiğini dile getirdi.

Mayar, COVID-19'un Afganistan'ın tüm bölgelerine yayıldığını bu nedenle birçok kente giriş çıkışların da yasaklandığını vurguladı.

COVID-19 vakalarının artmaya başlamasıyla ülke genelinde eğitime ara verilirken, Nevruz ve Çiftçi Bayramlarının yanı sıra tüm spor etkinlikleri iptal edilmişti.

Ülkede, önlemler kapsamında günlük resmi çalışma süreleri de 8 saatten 5 saate indirilmişti.

News Code 1885862

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