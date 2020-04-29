Zarif, Gani ve Abdullah ile telefonda ayrı ayrı görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Eşref Gani ile Abdullah Abdullah ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Bakan Zarif’in Afganistan’daki siyasi durumun istikrara kavuşturulmasına ve Afgan gruplar arasında diyalog sürecinin başlatılmasına yardımcı olmak için yürüttüğü telefon diplomasisi devam ediyor.

Gani ile yapılan görüşmede yeni tip koronavirüs ile mücadele ve İran’da bulunan Afgan göçmenlerin sorunlarının çözüm yolları ele alındı.

Zarif ayrıca Abdullah Abdullah ile de telefon görüşmesinde “Afganistan’da barış ve acil ateşkes için bölgesel görüş birliği” konusunu görüştü.

Zarif geçtiğimiz 7 Nisan tarihinde de Afganistan'daki son siyasi durumu görüşmek üzere Gani ve Abdullah Abdullah ile telefonda konuşmuştu.

Afganistan’da son cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığı açıklanan Eşref Gani ile seçimin hileli olduğunu iddia edip yarışı kendisinin önde bitirdiğini savunan Abdullah Abdullah, ayrı ayrı yemin töreni düzenlemişti.