Ruhani: Pompeo siyasetin ne olduğunu bilmiyor

Bugün sabah saatlerinde gerçekleşen bakanlar kurulunda konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Beyaz Saray'ın tarihinin en kötü ABD hükümetini tecrübe etmekte olduğunu söyleyen Ruhani, "Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Pompeo siyasetin ne olduğunu bilmiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'de insanlık düşmanı, acımasız ve yetersiz bir hükümetin iktidarda olduğunu söyledi.

Ruhani sözlerine şöyle devam etti:

"Yabancı bir ülkede bizim komutanımıza karşı suikast düzenleyen hangi devleti biliyorsunuz? Amerika Birleşik Devletleri her zaman bir terörist devleti olmuş ve masum uluslara karşı eylemlerde bulunmuştur. Koronavirüs pandemisi döneminde de tıbbi ilaçlara erşim konusundaki kısıtlamaları benzeri görülmemiş bir olaydır"

Bir veya iki komşunun dışında İran İslam Cumhuriyeti'nin diğer komşu ülkelerinin iyi olduğunu ifade eden Ruhani, ABD'nin insanlık dışı politikasını destekleyen bazı komşu ülkelerin tutumunu eleştirerek, "Tarihte asla böyle bir baba ve oğul görmedik ve bu tür devletlere tanık olmadık" diye konuştu.