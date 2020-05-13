Ruhani, Malezya Başbakanı ile ikili ilişkileri görüştü

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin ile telefonda görüştü. Taraflar bu görüşmede, son yıllarda özellikle eski Başbakan döneminde iki ülkenin ticaret alanında imzalanan anlaşmalarının uygulanmasının hızlandırılmasının önemine değinerek, bu ilişkilerin yıllar boyunca daha da gelişmesi için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladılar.

Cumhurbaşkanı Ruhani ve Malezya Başbakanı, nükleer anlaşmanın önemine ve bu anlaşmanın korunması gerektiğine dikkati çekerek, ABD'nin İran'a karşı yasadışı yaptırımlarını insan haklarının 'ihlali' olarak nitelendirdi.

Taraflar ayrıca, İslam ülkelerinin tüm dünyayı etkisi altına alan salgına karşı mücadelede birbirlerine yardım etmek için ortak kapasiteler kullanması gerektiğinin altını çizerek, Tahran ve Kuala Lumpur'un bu konuda deneyim paylaşımına hazır olduklarını bildirdiler.