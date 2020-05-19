Koronayla mücadele için gereken tüm ekipmanlar İran'da üretiliyor

İranlı bilgi tabanlı firmaların koronavirüs ile mücadele için hastanelerde ihtiyaç duyulan tüm ekipmanları ürettiğine dikkat çeken Settari, bugün İran'ın korona ile mücadele için dışarıdan hiçbir ekipman ithal etmediğini ve tüm hastane, yoğun bakım odaları ve diğer bölümlerde ihtiyaç duyulan ekipmanların İranlı firmalar tarafından üretildiğini belirtti.

İranlı bilgi tabanlı firmaların tanı kitleri de ihraç ettiğine temas eden Settari, İran'da üretilen kitlerin bir bölümünün ihraç edildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, bugün sereloji kitlerinin üretiminde günlük bazında bir milyon adet ve PCR kitlerinde aylık bazında bir milyon 500 adet üretim kapasitesine sahip olduklarını da belirtti