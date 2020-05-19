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19 May 2020 21:22

Koronayla mücadele için gereken tüm ekipmanlar İran'da üretiliyor

Koronayla mücadele için gereken tüm ekipmanlar İran'da üretiliyor

İran Cumhurbaşkanı Bilim ve Teknoloji İşlerden Sorumlu Yardımcısı Sorena Settari, bilgi tabanlı firmaların koronavirüs tanı kiti ürettiklerine işaretle, İran'ın korona ile mücadele için dışarıdan ekipman ithaline ihtiyaç duymadığını kaydetti.

İranlı bilgi tabanlı firmaların koronavirüs ile mücadele için hastanelerde ihtiyaç duyulan tüm ekipmanları ürettiğine dikkat çeken Settari, bugün İran'ın korona ile mücadele için dışarıdan hiçbir ekipman ithal etmediğini ve tüm hastane, yoğun bakım odaları ve diğer bölümlerde ihtiyaç duyulan ekipmanların İranlı firmalar tarafından üretildiğini belirtti.

İranlı bilgi tabanlı firmaların tanı kitleri de ihraç ettiğine temas eden Settari, İran'da üretilen kitlerin bir bölümünün ihraç edildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, bugün sereloji kitlerinin üretiminde günlük bazında bir milyon adet ve PCR kitlerinde aylık bazında bir milyon 500 adet üretim kapasitesine sahip olduklarını da belirtti

News Code 1886594

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