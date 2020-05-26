İran'dan yeni tip koronavirüsle ilgili son açıklama

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında ülkedeki yeni tip koronavirüs (kovid-19) vakaları ve vefat sayısıyla ilgili açıklama yaptı.

Son 24 saat içerisinde 57 kişinin hayatını kaybetmesiyle koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısının 7 bin 508 çıktığını açıklayan Cihanpur, bin 787 yeni vaka tespit edilerek toplam vaka sayısının 139 bin 511'e ulaştığını söyledi.

Cihanpur, şu ana kadar toplam 109 bin 437 kişinin virüsü yenerek hastanelerden taburcu olduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, durumu ağır olan ve yoğun bakımdaki hasta sayısının ise 2 bin 567 olduğunu dile getirdi.