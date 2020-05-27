Koronavirüste son dakika gelişmesi

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle şu ana kadar 352 bin 273 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 5 milyon 688 bin 516 olurken, hastalığa yakalanan ve iyileşenlerin sayısı ise 2 milyon 431 bin 794...

Koronavirüste son durumu ve gün içinde yaşanacak tüm gelişmeleri bu haberimizden takip edebilirsiniz;

- Katar'da toplam 47 bin 207 vaka bulunurken 28 de ölüm var.

- Brezilya toplamda 394 bin 507 vakayı, 24 bin 593 ölümü doğruladı.

- Suudi Arabistan'da vaka sayısı 76 bin 726 olurken, ölü sayısı ise 411'e yükseldi.

- Hindistan'da toplamda 151 bin 876 vakayı 4 bin 346 ölümü doğruladı.

- Peru'daki vaka sayısı 129 bin 751'e, ölü sayısı ise 3 bin 788'e çıktı.

- Türkiye'de vaka sayısı 158 bin 762, ölü sayısı 4 bin 397 oldu.

- Worldometers verilerine göre; ABD'de Kovid-19 salgınında can kaybı 100 bin 572'ye, vaka sayısı ise 1 milyon 725 bin 275'e yükseldi.

- İngiltere toplamda 265 bin 227 vakayı 37 bin 48 ölümü doğruladı.

- Almanya'da toplam ölü sayısı 8 bin 498'e vaka sayısı ise 181 bin 222'ye çıktı.

- Fransa'da vaka sayısı 219 bin 82'ye, ölü sayısı 28 bin 289'a çıktı.

- Hollanda'da vaka sayısı 45 bin 578'e ulaşırken, ölü sayısı 5 bin 856 oldu.

- Belçika'da vaka sayısı 57 bin 455 olurken ölü sayısı 9 bin 334'e yükseldi.

- İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı 32 bin 955'e, vaka sayısı ise 230 bin 555'e yükseldi.

- Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 16 bin 623'e, ölü sayısı 846'ya yükseldi.

- Avustralya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 103'e, vaka sayısı ise 7 bin 139'a çıktı.

Kaynak: Haber 7