Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 5 milyonu geçti

Dünya genelinde koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 5 milyonu, iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 970 bin kişiyi geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 5 milyon 599'a ulaştı.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü, bu ülkede 1 milyon 570 bin 583 kişi Kovid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Rusya 308 bin 705, İspanya 278 bin 803, Brezilya 271 bin 885, İngiltere 248 bin 818, İtalya 226 bin 699, Fransa 180 bin 809 ve Almanya 177 bin 827 oldu.

Türkiye'deki vaka sayısı 151 bin 615’e ulaştı.

Worldometer'da vaka sayısı 50 bini aşan diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"İran (124 bin 603), Hindistan 106 bin 886, Peru 99 bin 483, Çin 82 bin 965, Kanada 79 bin 112, Suudi Arabistan 59 bin 854 Belçika 55 bin 791 ve Meksika 54 bin 346."

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Dünya genelinde Covid-19 nedeniyle 325 bin 156 kişi hayatını kaybetti.

Virüse yakalanan 1 milyon 970 bin 918 kişi iyileşirken, halen tedavi gören 2 milyon 704 bin 525 aktif enfekte vaka bulunuyor.

Kaynak: TRT Haber