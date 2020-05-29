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29 May 2020 12:21

COVID-19 bulaşan kişi sayısı 5 milyon 909 bini aştı

COVID-19 bulaşan kişi sayısı 5 milyon 909 bini aştı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (COVID-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 5 milyon 909 bin 677’ye çıktı.

AA'ya göre, COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 362 bin 102 kişi yaşamını yitirdi, virüs bulaşan 2 milyon 583 bin 4 kişi iyileşti.

Dünya genelinde COVID-19 bulaşan kişi sayısı, 5 milyon 909 bin 677’ye ulaştı.

En ağır bilanço ABD'de

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 768 bin 461 kişide COVID-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 103 bin 330 kişi öldü.

News Code 1886773
Azar MAHDAVAN

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