COVID-19 bulaşan kişi sayısı 5 milyon 909 bini aştı

AA'ya göre, COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 362 bin 102 kişi yaşamını yitirdi, virüs bulaşan 2 milyon 583 bin 4 kişi iyileşti.

Dünya genelinde COVID-19 bulaşan kişi sayısı, 5 milyon 909 bin 677’ye ulaştı.

En ağır bilanço ABD'de

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 768 bin 461 kişide COVID-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 103 bin 330 kişi öldü.